Кайрат — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Главная Футбол Новости

Аталанта — Брюгге, результат матча 30 сентября 2025, счёт 2:1, 2-й тур Лиги чемпионов 2025/2026

«Аталанта» забила два гола после 74-й минуты и обыграла «Брюгге» в матче 2-го тура ЛЧ
Аудио-версия:
Завершился матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались «Аталанта» и бельгийский «Брюгге». Команды играли на стадионе «Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия» в Бергамо (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Эспеном Эскосом (Норвегия). Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Окончен
2 : 1
Брюгге
Брюгге, Бельгия
0:1 Дзолис – 38'     1:1 Самарджич – 74'     2:1 Пашалич – 87'    

Первый гол в матче забил Христос Дзолис. Греческий полузащитник «Брюгге» открыл счёт на 38-й минуте. Во втором тайме на 75-й минуте хавбек хозяев поля Лазар Самарджич восстановил равенство на табло, реализовав пенальти. На 87-й минуте игрок «Аталанты» Марио Пашалич вывел свою команду вперёд и установил окончательный счёт – 2:1.

В первом туре ЛЧ бельгийцы победили «Монако» со счётом 4:1, а бергамаски разгромно уступили «ПСЖ» (0:4).

Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «ПСЖ». В финале предыдущего розыгрыша команда разгромила итальянский «Интер» со счётом 5:0. Голами отметились Ашраф Хакими, Дезире Дуэ (дважды), Хвича Кварацхелия и Сенни Маюлу.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
