«Аталанта» забила два гола после 74-й минуты и обыграла «Брюгге» в матче 2-го тура ЛЧ

Завершился матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались «Аталанта» и бельгийский «Брюгге». Команды играли на стадионе «Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия» в Бергамо (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Эспеном Эскосом (Норвегия). Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

Первый гол в матче забил Христос Дзолис. Греческий полузащитник «Брюгге» открыл счёт на 38-й минуте. Во втором тайме на 75-й минуте хавбек хозяев поля Лазар Самарджич восстановил равенство на табло, реализовав пенальти. На 87-й минуте игрок «Аталанты» Марио Пашалич вывел свою команду вперёд и установил окончательный счёт – 2:1.

В первом туре ЛЧ бельгийцы победили «Монако» со счётом 4:1, а бергамаски разгромно уступили «ПСЖ» (0:4).

Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «ПСЖ». В финале предыдущего розыгрыша команда разгромила итальянский «Интер» со счётом 5:0. Голами отметились Ашраф Хакими, Дезире Дуэ (дважды), Хвича Кварацхелия и Сенни Маюлу.