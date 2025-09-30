«Краснодар» переиграл московское «Динамо» по пенальти в матче Кубка России

Завершён матч 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались «Краснодар» и московское «Динамо». Основное время игры завершилось со счётом 0:0, в серии пенальти сильнее оказались южане — 4:2. Игра прошла на стадионе «Ozon Арена» (Краснодар). В качестве главного арбитра матча выступил Антон Фролов (Москва).

Команды не отметились голами в основное время игры, а в серии пенальти победил «Краснодар»: решающий удар реализовал Кевин Ленини.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу группы B с 11 очками в пяти матчах, бело-голубые набрали на таком же отрезке восемь очков и занимают второе место. Также участниками этого квартета являются «Крылья Советов» (шесть очков) и «Сочи» (два очка).

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов».