Кайрат — Реал Мадрид. Прямая трансляция
19:45 Мск
Главная Футбол Новости

Краснодар— Динамо М, результат матча 30 сентября 2025, счёт 0:0, 4:2 пен., Кубок России 2025/2026

«Краснодар» переиграл московское «Динамо» по пенальти в матче Кубка России
Аудио-версия:
Комментарии

Завершён матч 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались «Краснодар» и московское «Динамо». Основное время игры завершилось со счётом 0:0, в серии пенальти сильнее оказались южане — 4:2. Игра прошла на стадионе «Ozon Арена» (Краснодар). В качестве главного арбитра матча выступил Антон Фролов (Москва).

Fonbet Кубок России . Группа B. 5-й тур
30 сентября 2025, вторник. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 0
4 : 2
Динамо М
Москва

Команды не отметились голами в основное время игры, а в серии пенальти победил «Краснодар»: решающий удар реализовал Кевин Ленини.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу группы B с 11 очками в пяти матчах, бело-голубые набрали на таком же отрезке восемь очков и занимают второе место. Также участниками этого квартета являются «Крылья Советов» (шесть очков) и «Сочи» (два очка).

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов».

Комментарии
