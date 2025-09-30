«Кайрат» разгромно проиграл «Реалу» в матче Лиги чемпионов, Мбаппе оформил хет-трик

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Завершился матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались «Кайрат» и мадридский «Реал». Игра проходила на стадионе «Центральный» в городе Алма-Ата (Казахстан). В качестве главного арбитра встречи выступил Марко Гуида. Матч закончился со счётом 5:0 в пользу гостей.

На 26-й минуте счёт в игре открыл нападающий гостей Килиан Мбаппе, реализовавший пенальти. На 52-й минуте Мбаппе сделал дубль. На 74-й минуте Мбаппе оформил хет-трик. На 83-й минуте полузащитник Эдуарду Камавинга забил четвёртый гол испанского гранда. На 90+3-й минуте мячом отметился игрок «сливочных» Браим Диас.

В 1-м туре Лиги чемпионов «Реал» одолел «Марсель» со счётом 2:1, а «Кайрат» уступил «Спортингу» (1:4). В следующем туре соревнования «Королевский клуб» встретится с «Ювентусом» (22 октября), а казахстанская команда сыграет с «Пафосом» (21 октября).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Атмосфера у стадиона перед матчем «Кайрат» – «Реал»: