Куртуа — второй вратарь в истории «Реала», сделавший ассист в матче Лиги чемпионов

Тибо Куртуа стал вторым вратарём в истории мадридского «Реала», сделавшим голевую передачу в матче Лиги чемпионов, сообщает телеграм-канале Opta Sports.

В матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Кайратом» Куртуа сделал передачу на второй гол Килиана Мбаппе. Первым голкипером «сливочных» с ассистом в ЛЧ был Сантьяго Каньисарес в 1997 году в игре с «Олимпиакосом».

В 1-м туре Лиги чемпионов «Реал» одолел «Марсель» со счётом 2:1, а «Кайрат» уступил «Спортингу» (1:4). В следующем туре соревнования «Королевский клуб» встретится с «Ювентусом» (22 октября), а казахстанская команда сыграет с «Пафосом» (21 октября).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.