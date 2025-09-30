Скидки
Кайрат — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Главная Футбол Новости

Куртуа — второй вратарь в истории «Реала», сделавший ассист в матче Лиги чемпионов

Аудио-версия:
Комментарии

Тибо Куртуа стал вторым вратарём в истории мадридского «Реала», сделавшим голевую передачу в матче Лиги чемпионов, сообщает телеграм-канале Opta Sports.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Окончен
0 : 5
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Мбаппе – 25'     0:2 Мбаппе – 52'     0:3 Мбаппе – 74'     0:4 Камавинга – 83'     0:5 Диас – 90+3'    

В матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Кайратом» Куртуа сделал передачу на второй гол Килиана Мбаппе. Первым голкипером «сливочных» с ассистом в ЛЧ был Сантьяго Каньисарес в 1997 году в игре с «Олимпиакосом».

В 1-м туре Лиги чемпионов «Реал» одолел «Марсель» со счётом 2:1, а «Кайрат» уступил «Спортингу» (1:4). В следующем туре соревнования «Королевский клуб» встретится с «Ювентусом» (22 октября), а казахстанская команда сыграет с «Пафосом» (21 октября).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

