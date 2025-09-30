Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кайрат — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гонду: мы — «Зенит», знаем, что играем в великом клубе. Единственная цель — победа

Гонду: мы — «Зенит», знаем, что играем в великом клубе. Единственная цель — победа
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Зенита» Лусиано Гонду высказался о победе над «Рубином» (1:0) в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Аргентинец стал автором единственного забитого мяча.

Fonbet Кубок России . Группа A. 5-й тур
30 сентября 2025, вторник. 18:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Гонду – 3'    

— Лусиано, поздравляем с победой и забитым мячом! Что скажете об игре?
— Во-первых, спасибо большое! Тяжёлый матч, нам было важно обыграть «Рубин», чтобы продолжить набирать очки и не сбавлять ход в Кубке. Каждый успешный результат придает уверенности в своих силах — счастлив, что сегодня победа за нами.

— Расскажите подробнее про свой гол.
— Арсен здорово подал в штрафную, а я опередил защитника в борьбе за мяч и смог нанести удар. К счастью, он оказался точным! Очень рад, что голы вернулись, это имеет большое значение для меня.

— Было заметно, что этот гол — долгожданный для вас.
— Да, ещё бы! Давно не удавалось отличиться, а ведь забитые мячи жизненно необходимы для нападающего. Поэтому хорошо, что сегодня получилось помочь команде, буду стараться делать это как можно чаще.

— «Зенит» не решал сегодня никаких турнирных задач, но было видно, как сильно команда бьется за каждый мяч и не хочет позволить хозяевам сравнять счет. Откуда такие эмоции?
— Мы — «Зенит», знаем, что играем в великом клубе, который в каждом матче преследует единственную цель — победить. На любом поле, в любых обстоятельствах. Это в нашем менталитете, то, что требует от нас этот клуб. Так что, разумеется, важно было выиграть в Казани во что бы то ни стало.

— Сегодня впервые в сезоне на улице было по-настоящему холодно. Как справились с этим?
— Да, сегодня действительно пришлось померзнуть! Было непросто разогреться как следует, но довольно быстро игровой адреналин сделал свое дело — и стало комфортно.

— На вас футболка в честь 45-летия фанатского движения сине-бело-голубых. Как оцените сегодняшнюю атмосферу на нашей трибуне и что можете сказать болельщикам?
— В первую очередь, поздравляю фанатов с их праздником! Очень круто, что они смогли быть здесь и поддерживать нас. Благодаря этому мы чувствовали себя на чужом стадионе так, словно вокруг нас только наши болельщики! Для нас это имеет невероятное значение, их вклад в сегодняшнюю победу огромен, — приводит слова Гонду сайт «Зенита».

Материалы по теме
«Зенит» засушил «Рубин» в Казани! Адамов оформил победный ассист в стиле Модрича. Видео
«Зенит» засушил «Рубин» в Казани! Адамов оформил победный ассист в стиле Модрича. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android