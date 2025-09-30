Семак ответил, изменил ли быстрый гол игру «Зенита» в матче с «Рубином»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, повлиял ли быстрый гол Лусиано Гонду на ход матча 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Рубином» (1:0).

— Сергей Богданович, как быстрый гол изменил игру вашей команды?

— Думаю, никак не изменил. Владели инициативой и в первом тайме, и во втором. После забитого мяча в первом тайме, по крайней мере, больше контролировали мяч, так же, как и до этого. Были моменты. Да, их было не так много, но «Рубин» — это команда, которая умеет хорошо защищаться, обороняться. Поэтому считаю, что сегодня ребята, которые вышли, справились — создавали, забили и победили.

— Спрашиваю, так как вы отметили, ваша команда контролировала мяч. Судя по статистике владения, больше владел мячом «Рубин».

— Но в первом тайме — «Зенит». Почему?

— И это в целом необычная история для «Рубина», когда они играют во владение.

— Подождите, в первом тайме статистика 56-60% в нашу пользу.

— 51 на 49.

— Это по одной статистике, а по телевизионной картинке другая. Здесь нужно посмотреть, кто считает и по какой статистике контроль движения мяча. Конечно, во втором тайме «Рубину» нужно было отыгрываться, атаковать, идти вперёд большими силами. Мы, в свою очередь, хорошо защищались, оборонялись, хорошо контратаковали. Позиционные атаки были неплохие, выход обороны был неплохой. Не всегда, но моментов хороших хватало, поэтому я доволен, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».