Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кайрат — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семак ответил, изменил ли быстрый гол игру «Зенита» в матче с «Рубином»

Семак ответил, изменил ли быстрый гол игру «Зенита» в матче с «Рубином»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, повлиял ли быстрый гол Лусиано Гонду на ход матча 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Рубином» (1:0).

Fonbet Кубок России . Группа A. 5-й тур
30 сентября 2025, вторник. 18:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Гонду – 3'    

— Сергей Богданович, как быстрый гол изменил игру вашей команды?
— Думаю, никак не изменил. Владели инициативой и в первом тайме, и во втором. После забитого мяча в первом тайме, по крайней мере, больше контролировали мяч, так же, как и до этого. Были моменты. Да, их было не так много, но «Рубин» — это команда, которая умеет хорошо защищаться, обороняться. Поэтому считаю, что сегодня ребята, которые вышли, справились — создавали, забили и победили.

— Спрашиваю, так как вы отметили, ваша команда контролировала мяч. Судя по статистике владения, больше владел мячом «Рубин».
— Но в первом тайме — «Зенит». Почему?

— И это в целом необычная история для «Рубина», когда они играют во владение.
— Подождите, в первом тайме статистика 56-60% в нашу пользу.

— 51 на 49.
— Это по одной статистике, а по телевизионной картинке другая. Здесь нужно посмотреть, кто считает и по какой статистике контроль движения мяча. Конечно, во втором тайме «Рубину» нужно было отыгрываться, атаковать, идти вперёд большими силами. Мы, в свою очередь, хорошо защищались, оборонялись, хорошо контратаковали. Позиционные атаки были неплохие, выход обороны был неплохой. Не всегда, но моментов хороших хватало, поэтому я доволен, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Материалы по теме
«Зенит» переиграл «Рубин» в 5-м туре Пути РПЛ Кубка России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android