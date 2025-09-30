«Кайрат» проиграл два матча в Лиге чемпионов с общим счётом 1:9

Казахстанский «Кайрат» проиграл два матча в общем этапе Лиги чемпионов сезона-2025/2026 с общим счётом 1:9. Сегодня, 30 сентября, клуб потерпел домашнее поражение от «Реала» со счётом 0:5.

В 1-м туре Лиги чемпионов «Кайрат» на выезде уступил лиссабонскому «Спортингу» со счётом 1:4.

В 3-м туре общего этапа ЛЧ казахстанская команда под руководством Рафаэля Уразбахтина сыграет дома с «Пафосом». Матч состоится 21 октября.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года. Действующий победитель Лиги чемпионов — «ПСЖ».