«Кайрат» проиграл два матча в Лиге чемпионов с общим счётом 1:9
Казахстанский «Кайрат» проиграл два матча в общем этапе Лиги чемпионов сезона-2025/2026 с общим счётом 1:9. Сегодня, 30 сентября, клуб потерпел домашнее поражение от «Реала» со счётом 0:5.
Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Окончен
0 : 5
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Мбаппе – 25' 0:2 Мбаппе – 52' 0:3 Мбаппе – 74' 0:4 Камавинга – 83' 0:5 Диас – 90+3'
В 1-м туре Лиги чемпионов «Кайрат» на выезде уступил лиссабонскому «Спортингу» со счётом 1:4.
В 3-м туре общего этапа ЛЧ казахстанская команда под руководством Рафаэля Уразбахтина сыграет дома с «Пафосом». Матч состоится 21 октября.
Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года. Действующий победитель Лиги чемпионов — «ПСЖ».
