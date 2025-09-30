Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кайрат — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Кайрат» проиграл два матча в Лиге чемпионов с общим счётом 1:9

«Кайрат» проиграл два матча в Лиге чемпионов с общим счётом 1:9
Комментарии

Казахстанский «Кайрат» проиграл два матча в общем этапе Лиги чемпионов сезона-2025/2026 с общим счётом 1:9. Сегодня, 30 сентября, клуб потерпел домашнее поражение от «Реала» со счётом 0:5.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Окончен
0 : 5
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Мбаппе – 25'     0:2 Мбаппе – 52'     0:3 Мбаппе – 74'     0:4 Камавинга – 83'     0:5 Диас – 90+3'    

В 1-м туре Лиги чемпионов «Кайрат» на выезде уступил лиссабонскому «Спортингу» со счётом 1:4.

В 3-м туре общего этапа ЛЧ казахстанская команда под руководством Рафаэля Уразбахтина сыграет дома с «Пафосом». Матч состоится 21 октября.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года. Действующий победитель Лиги чемпионов — «ПСЖ».

Материалы по теме
«Кайрат» разгромно проиграл «Реалу» в матче Лиги чемпионов, Мбаппе оформил хет-трик
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android