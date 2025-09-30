Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кайрат — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кубок России по футболу 2025/2026: результаты на 30 сентября, календарь, таблица

Кубок России — 2025/2026 по футболу: результаты на 30 сентября, календарь, таблица
Комментарии

Сегодня, 30 сентября, в 5-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 состоялись три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Кубка России сезона-2025/2026 30 сентября:

«Рубин» – «Зенит» – 0:1;
«Ахмат» – «Оренбург» – 0:1;
«Краснодар» – «Динамо» Москва – 0:0 (4:2 пен.).

Оставшиеся матчи 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России пройдут 1 и 2 октября.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи победили соперника со счётом 4:3.

Календарь матчей Кубка России сезона-2025/2026
Турнирные таблицы Кубка России сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Зенит» засушил «Рубин» в Казани! Адамов оформил победный ассист в стиле Модрича. Видео
«Зенит» засушил «Рубин» в Казани! Адамов оформил победный ассист в стиле Модрича. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android