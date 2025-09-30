Кубок России — 2025/2026 по футболу: результаты на 30 сентября, календарь, таблица

Сегодня, 30 сентября, в 5-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 состоялись три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Кубка России сезона-2025/2026 30 сентября:

«Рубин» – «Зенит» – 0:1;

«Ахмат» – «Оренбург» – 0:1;

«Краснодар» – «Динамо» Москва – 0:0 (4:2 пен.).

Оставшиеся матчи 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России пройдут 1 и 2 октября.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи победили соперника со счётом 4:3.