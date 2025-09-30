Килиан Мбаппе забил 60 голов в Лиге чемпионов

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе достиг отметки в 60 забитых мячей в Лиге чемпионов после того, как оформил хет-трик в ворота «Кайрата» в матче 2-го тура общего этапа турнира. Встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу «сливочных».

На текущий момент Мбаппе находится в списке лучших голеадоров Лиги чемпионов сразу после экс-нападающего «сливочных» Рауля, который забил 71 гол в 142 встречах. Отметим, Мбаппе поразил ворота соперников 60 раз в 89 играх.

Действующее трудовое соглашение француза с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

