Килиан Мбаппе забил 60 голов в Лиге чемпионов
Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе достиг отметки в 60 забитых мячей в Лиге чемпионов после того, как оформил хет-трик в ворота «Кайрата» в матче 2-го тура общего этапа турнира. Встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу «сливочных».
Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Окончен
0 : 5
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Мбаппе – 25' 0:2 Мбаппе – 52' 0:3 Мбаппе – 74' 0:4 Камавинга – 83' 0:5 Диас – 90+3'
На текущий момент Мбаппе находится в списке лучших голеадоров Лиги чемпионов сразу после экс-нападающего «сливочных» Рауля, который забил 71 гол в 142 встречах. Отметим, Мбаппе поразил ворота соперников 60 раз в 89 играх.
Действующее трудовое соглашение француза с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.
