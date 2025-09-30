Футболист «Реала» Родриго надел футболку «Кайрата» после матча Лиги чемпионов

Бразильский футболист мадридского «Реала» Родриго надел игровую футболку казахстанского «Кайрата» после победы в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча в Алма-Ате завершилась со счётом 5:0 в пользу «сливочных». Родриго отметился голевой передачей на Эдуарду Камавинга при четвёртом голе.

После игры Родриго был запечатлён в футболке «Кайрата». Он обменялся майками с кем-то из игроков казахстанского клуба.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года. Действующий победитель Лиги чемпионов — «ПСЖ».