Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Осимхен открыл счёт на 16-й минуте, забив с пенальти

В эти минуты идёт матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречаются «Галатасарай» (Турция) и «Ливерпуль» (Англия). Игра проходит на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле. В качестве главного арбитра встречи выступает Клеман Тюрпен. На момент выхода новости счёт в матче 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 16-й минуте счёт в игре открыл форвард турецкой команды Виктор Осимхен, забив с пенальти.

В следующем туре мерсисайдцы встретятся с «Айнтрахтом». Матч состоится 22 октября. Турецкий клуб сыграет с «Будё-Глимт» (22 октября).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: