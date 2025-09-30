Заслуженный тренер Казахстана высказался о разгромном поражении «Кайрата» от «Реала» в ЛЧ

Заслуженный тренер Казахстана Павел Черепанов высказался о матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались «Кайрат» и мадридский «Реал». Матч закончился со счётом 5:0 в пользу гостей.

«Надежда была с учётом, что есть футболисты, которые могли что-то сделать. Начало игры с «Реалом» было интересным — «Кайрат» мог забить на первой минуте. Где-то 15 минут была равная игра, «Кайрат» даже где-то имел преимущество. Но потом сказалось мастерство «Реала» — и «Кайрат» лишился мяча. Приехали мастера! Можно зайти на Эльбрус нормально, но для подъёма на Эверест нужно совсем другое. «Кайрат» поднялся на Эльбрус, однако дальше не хватило мастерства», — сказал Черепанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.