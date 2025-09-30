Скидки
Кайрат — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Главная Футбол Новости

Заслуженный тренер Казахстана высказался о разгромном поражении «Кайрата» от «Реала» в ЛЧ

Аудио-версия:
Заслуженный тренер Казахстана Павел Черепанов высказался о матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались «Кайрат» и мадридский «Реал». Матч закончился со счётом 5:0 в пользу гостей.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Окончен
0 : 5
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Мбаппе – 25'     0:2 Мбаппе – 52'     0:3 Мбаппе – 74'     0:4 Камавинга – 83'     0:5 Диас – 90+3'    

«Надежда была с учётом, что есть футболисты, которые могли что-то сделать. Начало игры с «Реалом» было интересным — «Кайрат» мог забить на первой минуте. Где-то 15 минут была равная игра, «Кайрат» даже где-то имел преимущество. Но потом сказалось мастерство «Реала» — и «Кайрат» лишился мяча. Приехали мастера! Можно зайти на Эльбрус нормально, но для подъёма на Эверест нужно совсем другое. «Кайрат» поднялся на Эльбрус, однако дальше не хватило мастерства», — сказал Черепанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

