Заслуженный тренер Казахстана высказался о разгромном поражении «Кайрата» от «Реала» в ЛЧ
Заслуженный тренер Казахстана Павел Черепанов высказался о матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались «Кайрат» и мадридский «Реал». Матч закончился со счётом 5:0 в пользу гостей.
Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Окончен
0 : 5
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Мбаппе – 25' 0:2 Мбаппе – 52' 0:3 Мбаппе – 74' 0:4 Камавинга – 83' 0:5 Диас – 90+3'
«Надежда была с учётом, что есть футболисты, которые могли что-то сделать. Начало игры с «Реалом» было интересным — «Кайрат» мог забить на первой минуте. Где-то 15 минут была равная игра, «Кайрат» даже где-то имел преимущество. Но потом сказалось мастерство «Реала» — и «Кайрат» лишился мяча. Приехали мастера! Можно зайти на Эльбрус нормально, но для подъёма на Эверест нужно совсем другое. «Кайрат» поднялся на Эльбрус, однако дальше не хватило мастерства», — сказал Черепанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
