Видео: поддержка болельщиков «Кайрата» после разгрома команды в матче с «Реалом»

Болельщики «Кайрата» поддержали команду после её поражения в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» со счётом 0:5. Игра проходила на стадионе «Центральный» в городе Алма-Ата (Казахстан).

Видео можно посмотреть здесь.

На 26-й минуте счёт в игре открыл нападающий гостей Килиан Мбаппе, реализовавший пенальти. На 52-й минуте Мбаппе сделал дубль. На 74-й минуте Мбаппе оформил хет-трик. На 83-й минуте полузащитник Эдуарду Камавинга забил четвёртый гол испанского гранда. На 90+3-й минуте мячом отметился игрок «сливочных» Браим Диас.

В 1-м туре Лиги чемпионов «Реал» одолел «Марсель» со счётом 2:1, а «Кайрат» уступил «Спортингу» (1:4). В следующем туре соревнования «Королевский клуб» встретится с «Ювентусом» (22 октября), а алма-атинская команда сыграет с «Пафосом» (21 октября).