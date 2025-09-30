Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

У Кайрата 0 очков после двух туров общего этапа Лиги чемпионов-2025/2026

Казахстанский «Кайрат» проиграл оба стартовых матча в общем этапе Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Сегодня, 30 сентября, клуб потерпел домашнее поражение от «Реала» со счётом 0:5.

В 1-м туре Лиги чемпионов «Кайрат» на выезде уступил лиссабонскому «Спортингу» со счётом 1:4. Сейчас алма-атинская команда располагается на последней строчке турнирной таблицы общего этапа ЛЧ.

В 3-м туре общего этапа ЛЧ команда Рафаэля Уразбахтина сыграет дома с «Пафосом». Матч состоится 21 октября.

Затем «Кайрат» сыграет с «Интером» (в гостях), «Копенгагеном» (в гостях), «Олимпиакосом» (дома), «Брюгге» (дома) и «Арсеналом» (в гостях).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года. Действующий победитель Лиги чемпионов — «ПСЖ».