Кайрат — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Главная Футбол Новости

Тренер «Рубина» Рахимов высказался о поражении в матче Кубка России с «Зенитом»

Аудио-версия:
Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал поражение своей команды в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Зенитом» (0:1).

Fonbet Кубок России . Группа A. 5-й тур
30 сентября 2025, вторник. 18:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Гонду – 3'    

— Быстро пропущенный досадный мяч. Довольны, как команда отреагировала?
— Отличная реакция была. Нас наказали за не очень грубую оплошность, где мы просто не доиграли эпизод. На фланге Безрукову нужно было делать разворот лицом к игроку, не спиной, он не успел накрыть подачу. И в штрафной дали возможность пробить, он удачно попал. После этого всё равно продолжили играть. Всё, что было во втором тайме в наши ворота, пришло после наших ошибок. Когда Рожков пытался сохранить и отдал в подкате сопернику, а второй, когда был перелёт мяча — и Нигматуллин не вышел сразу. Давление, которое оказывали, было очень хорошим.

Были моменты, когда «Зенит» всей командой находился в штрафной. Нам не хватило исполнительского мастерства впереди. 11 угловых было, сколько штрафных и ничего не выжали из них. Команде сказал, что мы проявляем характер – это хорошо. Эти поражения будут, тем более с такими командами, которые могут наказать за любой эпизод. Этот характер нужно сохранять, важно не терять в себе уверенность. Позитивный момент, когда «Зенит» так долго вводит мяч в игру. И почему всего четыре минуты в конце добавили? По нашим подсчётам – должно было быть минимум семь. Много пауз, замены, — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

