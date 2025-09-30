Мбаппе быстрее Роналду забил 60 голов в Лиге чемпионов

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе забил 60 мячей в Лиге чемпионов за 88 матчей. Лучший бомбардир в истории «сливочных» Криштиану Роналду достиг этой же отметки за 98 встреч.

Фото: Пресс-служба УЕФА

Французский футболист выступает в составе «Реала» с лета 2024 года. За этот период он принял участие в 68 встречах во всех турнирах, в которых отметился 57 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

