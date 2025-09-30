Скидки
2000 ₽
Кайрат — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мбаппе быстрее Роналду забил 60 голов в Лиге чемпионов

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе забил 60 мячей в Лиге чемпионов за 88 матчей. Лучший бомбардир в истории «сливочных» Криштиану Роналду достиг этой же отметки за 98 встреч.

Фото: Пресс-служба УЕФА

Французский футболист выступает в составе «Реала» с лета 2024 года. За этот период он принял участие в 68 встречах во всех турнирах, в которых отметился 57 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

Килиан Мбаппе забил 60 голов в Лиге чемпионов

Лучший бомбардир в мировом футболе:

