«Оренбург» минимально обыграл «Ахмат» и вышел в плей-офф Пути РПЛ Кубка России

Завершился матч 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встречались «Ахмат» и «Оренбург». Игра проходила в Грозном на «Ахмат Арене». В качестве главного арбитра встречи выступил Михаил Черемных из Перми. Встреча закончилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол в матче забил защитник гостей Станислав Поройков на 70-й минуте.

«Оренбург» занимает второе место в турнирной таблице группы B с восемью очками в пяти матчах, грозненцы набрали три очка и занимают последнюю, четвёртую строчку. Этот результат обеспечил команде Владимира Слишковича выход в плей-офф Пути РПЛ Кубка России. Также участниками этого квартета являются «Зенит» (15 очков) и «Рубин» (четыре очка).

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов».