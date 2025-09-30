Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кайрат — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ахмат — Оренбург, результат матча 30 сентября 2025, счет 0:1, 5-й тур Кубка России 2025/2026

«Оренбург» минимально обыграл «Ахмат» и вышел в плей-офф Пути РПЛ Кубка России
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встречались «Ахмат» и «Оренбург». Игра проходила в Грозном на «Ахмат Арене». В качестве главного арбитра встречи выступил Михаил Черемных из Перми. Встреча закончилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Fonbet Кубок России . Группа A. 5-й тур
30 сентября 2025, вторник. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
0 : 1
Оренбург
Оренбург
0:1 Поройков – 70'    

Единственный гол в матче забил защитник гостей Станислав Поройков на 70-й минуте.

«Оренбург» занимает второе место в турнирной таблице группы B с восемью очками в пяти матчах, грозненцы набрали три очка и занимают последнюю, четвёртую строчку. Этот результат обеспечил команде Владимира Слишковича выход в плей-офф Пути РПЛ Кубка России. Также участниками этого квартета являются «Зенит» (15 очков) и «Рубин» (четыре очка).

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов».

Календарь матчей Кубка России сезона-2025/2026
Турнирные таблицы Кубка России сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Зенит» засушил «Рубин» в Казани! Адамов оформил победный ассист в стиле Модрича. Видео
«Зенит» засушил «Рубин» в Казани! Адамов оформил победный ассист в стиле Модрича. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android