У «Реала» шесть очков после двух туров ЛЧ. Впереди — «Ювентус» и «Ливерпуль»

Комментарии

Мадридский «Реал» набрал шесть очков после двух туров общего этапа Лиги чемпионов после разгромной победы в матче с алма-атинским «Кайратом» со счётом 5:0.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Окончен
0 : 5
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Мбаппе – 25'     0:2 Мбаппе – 52'     0:3 Мбаппе – 74'     0:4 Камавинга – 83'     0:5 Диас – 90+3'    

В 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов подопечные Хаби Алонсо встретятся с «Ювентусом». Игра с итальянским грандом состоится 22 октября. В 4-м туре соревнования «Королевский клуб» проведёт матч с «Ливерпулем». Он пройдёт 4 ноября.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов состоится на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Действующим победителем турнира является «ПСЖ», который в финале минувшего сезона обыграл «Интер» со счётом 5:0.

