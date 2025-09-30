У «Реала» шесть очков после двух туров ЛЧ. Впереди — «Ювентус» и «Ливерпуль»

Мадридский «Реал» набрал шесть очков после двух туров общего этапа Лиги чемпионов после разгромной победы в матче с алма-атинским «Кайратом» со счётом 5:0.

В 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов подопечные Хаби Алонсо встретятся с «Ювентусом». Игра с итальянским грандом состоится 22 октября. В 4-м туре соревнования «Королевский клуб» проведёт матч с «Ливерпулем». Он пройдёт 4 ноября.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов состоится на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Действующим победителем турнира является «ПСЖ», который в финале минувшего сезона обыграл «Интер» со счётом 5:0.

