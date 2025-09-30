«Реал» одержал восемь побед в девяти матчах сезона-2025/2026
Поделиться
Мадридский «Реал» одержал восемь побед в девяти матчах чемпионата Испании и Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Сегодня команда Хаби Алонсо на выезде разгромила «Кайрат» со счётом 5:0 в матче 2-го тура общего этапа ЛЧ.
Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Окончен
0 : 5
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Мбаппе – 25' 0:2 Мбаппе – 52' 0:3 Мбаппе – 74' 0:4 Камавинга – 83' 0:5 Диас – 90+3'
В 1-м туре Лиги чемпионов «Реал» дома победил «Марсель». В Ла Лиге «сливочные» выиграли шесть из семи матчей, победив «Осасуну», «Овьедо», «Мальорку», «Реал Сосьедад», «Эспаньол» и «Леванте». Единственное поражение «Реал» потерпел от «Атлетико» (2:5) в минувшую субботу.
В Ла Лиге «Реал» идёт вторым с 18 очками, уступая «Барселоне» (19). В Лиге чемпионов команда занимает первое место таблицы.
Материалы по теме
Комментарии
- 30 сентября 2025
-
22:47
-
22:42
-
22:39
-
22:38
-
22:35
-
22:28
-
22:24
-
22:21
-
22:18
-
22:18
-
22:16
-
22:15
-
22:11
-
22:10
-
22:09
-
22:02
-
22:01
-
21:59
-
21:58
-
21:55
-
21:54
-
21:47
-
21:46
-
21:41
-
21:40
-
21:38
-
21:37
-
21:36
-
21:29
-
21:27
-
21:19
-
21:18
-
21:17
-
21:14
-
21:14