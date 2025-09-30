«Реал» одержал восемь побед в девяти матчах сезона-2025/2026

Мадридский «Реал» одержал восемь побед в девяти матчах чемпионата Испании и Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Сегодня команда Хаби Алонсо на выезде разгромила «Кайрат» со счётом 5:0 в матче 2-го тура общего этапа ЛЧ.

В 1-м туре Лиги чемпионов «Реал» дома победил «Марсель». В Ла Лиге «сливочные» выиграли шесть из семи матчей, победив «Осасуну», «Овьедо», «Мальорку», «Реал Сосьедад», «Эспаньол» и «Леванте». Единственное поражение «Реал» потерпел от «Атлетико» (2:5) в минувшую субботу.

В Ла Лиге «Реал» идёт вторым с 18 очками, уступая «Барселоне» (19). В Лиге чемпионов команда занимает первое место таблицы.