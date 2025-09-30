Тренер «Реала» Алонсо прокомментировал победу над «Кайратом» в ЛЧ

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо высказался после матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором его команда встречалась с казахстанским «Кайратом». Матч закончился со счётом 5:0 в пользу гостей. Нападающий Килиан Мбаппе оформил хет-трик.

«У нас была чёткая цель — выиграть матч. Хорошее начало: шесть очков из шести. Удалось забить много голов. Футболисты играли спокойно.

Вальверде всегда готов. Он щедрый игрок. Сегодня, если бы пошёл по-другому, использовали его. Нужно распределять минуты. Очень важно распределить минуты между игроками», — передаёт слова Алонсо корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.