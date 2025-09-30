Тренер «Реала» Алонсо: Мбаппе играет ключевую роль в матчах

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо отметил роль нападающего Килиана Мбаппе в победе команды над «Кайратом» (5:0) во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. В этой игре француз оформил хет-трик.

«На данный момент Мбаппе играет ключевую роль в матчах. Важно, чтобы у него были голевые моменты. Первый гол с игры красивый. В работе Мбаппе всё видно. Он проводит потрясающий сезон», — передаёт слова Алонсо корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В следующем туре соревнования «Королевский клуб» встретится с туринским «Ювентусом» (22 октября), а алма-атинская команда сыграет с кипрским «Пафосом» (21 октября).