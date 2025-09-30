Скидки
Тренер «Реала» Алонсо: Мбаппе играет ключевую роль в матчах

Комментарии

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо отметил роль нападающего Килиана Мбаппе в победе команды над «Кайратом» (5:0) во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. В этой игре француз оформил хет-трик.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Окончен
0 : 5
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Мбаппе – 25'     0:2 Мбаппе – 52'     0:3 Мбаппе – 74'     0:4 Камавинга – 83'     0:5 Диас – 90+3'    

«На данный момент Мбаппе играет ключевую роль в матчах. Важно, чтобы у него были голевые моменты. Первый гол с игры красивый. В работе Мбаппе всё видно. Он проводит потрясающий сезон», — передаёт слова Алонсо корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В следующем туре соревнования «Королевский клуб» встретится с туринским «Ювентусом» (22 октября), а алма-атинская команда сыграет с кипрским «Пафосом» (21 октября).

