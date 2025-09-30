Скидки
Кайрат — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Футбол Новости

Тренер «Реала» Алонсо прокомментировал поведение Винисиуса после замены с «Кайратом»

Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо после матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором его команда обыграла казахстанский «Кайрат» со счётом 5:0, объяснил поведение флангового нападающего «сливочных» Винисиуса Жуниора после замены. Бразилец покинул поле на 70-й минуте.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Окончен
0 : 5
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Мбаппе – 25'     0:2 Мбаппе – 52'     0:3 Мбаппе – 74'     0:4 Камавинга – 83'     0:5 Диас – 90+3'    

«Винисиус не пожал руку? Сегодня не было никакого негатива с Винисисусом. Игроки всегда реагируют на замены. Всегда нужно распределять минуты. С Вини это не то, что вы имеете ввиду», — передаёт слова Алонсо корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Отметим, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе был заменён на 80-й минуте, после того, как француз оформил хет-трик. Футболист сборной Франции отличился на 25-й, 52-й и 74-й минуте.

Новости. Футбол
