Тренер «Реала» Алонсо прокомментировал поведение Винисиуса после замены с «Кайратом»

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо после матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором его команда обыграла казахстанский «Кайрат» со счётом 5:0, объяснил поведение флангового нападающего «сливочных» Винисиуса Жуниора после замены. Бразилец покинул поле на 70-й минуте.

«Винисиус не пожал руку? Сегодня не было никакого негатива с Винисисусом. Игроки всегда реагируют на замены. Всегда нужно распределять минуты. С Вини это не то, что вы имеете ввиду», — передаёт слова Алонсо корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Отметим, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе был заменён на 80-й минуте, после того, как француз оформил хет-трик. Футболист сборной Франции отличился на 25-й, 52-й и 74-й минуте.