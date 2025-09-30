Скидки
Главная Футбол Новости

Хаби Алонсо: в начале матча мы были удивлены интенсивностью «Кайрата»

Хаби Алонсо: в начале матча мы были удивлены интенсивностью «Кайрата»
Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо отметил интенсивность «Кайрата» после очного матча команд в Лиге чемпионов (0:5).

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Окончен
0 : 5
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Мбаппе – 25'     0:2 Мбаппе – 52'     0:3 Мбаппе – 74'     0:4 Камавинга – 83'     0:5 Диас – 90+3'    

«Кайрат» заслуживает права играть в Лиге чемпионов. Видели, что это означает здесь для людей. Атмосфера была невероятной. Желаю всего лучшего. Удачи «Кайрату»!

Возможно, в начале матча нам было некомфортно. Был выход один на один у «Кайрата». Такие моменты могут выбивать. Гюлер попадал в интересные моменты. В начале мы были удивлены интенсивностью «Кайрата».

Если бы у нас было больше времени, то хотелось больше провести время здесь. Здесь потрясающие горы», — передаёт слова Алонсо корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

