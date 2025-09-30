Мбаппе — самый молодой игрок после Месси с 60 голами в Лиге чемпионов

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе стал вторым самым молодым футболистом, который достиг отметки в 60 голов в Лиге чемпионов. В матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов француз оформил хет-трик в ворота «Кайрата». Встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу «сливочных».

На момент достижения отметки в 60 голов в Лиге чемпионов Мбаппе исполнилось 26 лет 284 дня. Моложе Килиана на момент 60 голов в ЛЧ был только Лионель Месси (26 лет 86 дней). Следом за Мбаппе располагаются Криштиану Роналду (29 лет 21 день), Рауль Гонсалес (30 лет 237 дней), Карим Бензема (31 год 56 дней) и Роберт Левандовски (31 год 97 дней).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года. Действующий победитель Лиги чемпионов — «Пари Сен-Жермен».