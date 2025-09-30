Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кайрат — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мбаппе — самый молодой игрок после Месси с 60 голами в Лиге чемпионов

Мбаппе — самый молодой игрок после Месси с 60 голами в Лиге чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе стал вторым самым молодым футболистом, который достиг отметки в 60 голов в Лиге чемпионов. В матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов француз оформил хет-трик в ворота «Кайрата». Встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу «сливочных».

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Окончен
0 : 5
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Мбаппе – 25'     0:2 Мбаппе – 52'     0:3 Мбаппе – 74'     0:4 Камавинга – 83'     0:5 Диас – 90+3'    

На момент достижения отметки в 60 голов в Лиге чемпионов Мбаппе исполнилось 26 лет 284 дня. Моложе Килиана на момент 60 голов в ЛЧ был только Лионель Месси (26 лет 86 дней). Следом за Мбаппе располагаются Криштиану Роналду (29 лет 21 день), Рауль Гонсалес (30 лет 237 дней), Карим Бензема (31 год 56 дней) и Роберт Левандовски (31 год 97 дней).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года. Действующий победитель Лиги чемпионов — «Пари Сен-Жермен».

Материалы по теме
«Кайрат» удивил «Реал» на старте. Но гости не остановились даже после хет-трика Мбаппе!
«Кайрат» удивил «Реал» на старте. Но гости не остановились даже после хет-трика Мбаппе!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android