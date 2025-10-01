Скидки
Главная Футбол Новости

Галатасарай — Ливерпуль, результат матча 30 сентября 2025, счет 1:0, 2-й тур общего этапа Лиги чемпионов 2025/2026

«Ливерпуль» проиграл «Галатасараю» в матче Лиги чемпионов, Осимхен забил гол с пенальти
Комментарии

Завершился матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречались «Галатасарай» (Турция) и «Ливерпуль» (Англия). Игра проходила на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле. В качестве главного арбитра встречи выступил Клеман Тюрпен. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 22:00 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
1:0 Осимхен – 16'    

На 16-й минуте счёт в игре открыл форвард турецкой команды Виктор Осимхен, забив с пенальти.

В следующем туре мерсисайдцы встретятся с «Айнтрахтом». Матч состоится 22 октября. Турецкий клуб сыграет с «Будё-Глимт» (22 октября).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Материалы по теме
Комментатор Владислав Батурин сделал прогноз на матч «Галатасарай» — «Ливерпуль»

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости

