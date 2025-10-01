«Ливерпуль» проиграл «Галатасараю» в матче Лиги чемпионов, Осимхен забил гол с пенальти

Завершился матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречались «Галатасарай» (Турция) и «Ливерпуль» (Англия). Игра проходила на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле. В качестве главного арбитра встречи выступил Клеман Тюрпен. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

На 16-й минуте счёт в игре открыл форвард турецкой команды Виктор Осимхен, забив с пенальти.

В следующем туре мерсисайдцы встретятся с «Айнтрахтом». Матч состоится 22 октября. Турецкий клуб сыграет с «Будё-Глимт» (22 октября).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

