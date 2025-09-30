«Челси» благодаря автоголу Риоса переиграл «Бенфику» во 2-м туре Лиги чемпионов

Окончен матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались лондонский «Челси» и лиссабонская «Бенфика». Победу со счётом 1:0 одержала английская команда. Встреча состоялась на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В качестве главного арбитра матча выступил Даниэль Зиберт (Берлин, Германия).

На 18-й минуте полузащитник «орлов» Ричард Риос отметился автоголом, что и принесло победу лондонцам.

После этой игры «Челси» с тремя очками располагается в средней части сводной таблицы Лиги чемпионов, у «Бенфики» к этому моменту нет набранных очков, она находится в нижней части таблицы.

В следующем туре «Челси» 22 октября примет на своём поле «Аякс», «Бенфика» 21 октября сыграет в гостях с «Ньюкасл Юнайтед».