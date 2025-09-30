Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Челси — Бенфика. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Челси — Бенфика, результат матча 30 сентября 2025, счет 1:0, 2-й тур общего этапа Лиги чемпионов 2025/2026

«Челси» благодаря автоголу Риоса переиграл «Бенфику» во 2-м туре Лиги чемпионов
Комментарии

Окончен матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались лондонский «Челси» и лиссабонская «Бенфика». Победу со счётом 1:0 одержала английская команда. Встреча состоялась на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В качестве главного арбитра матча выступил Даниэль Зиберт (Берлин, Германия).

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 22:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Бенфика
Лиссабон, Португалия
1:0 Риос – 18'    
Удаления: Педро – 90+6' / нет

На 18-й минуте полузащитник «орлов» Ричард Риос отметился автоголом, что и принесло победу лондонцам.

После этой игры «Челси» с тремя очками располагается в средней части сводной таблицы Лиги чемпионов, у «Бенфики» к этому моменту нет набранных очков, она находится в нижней части таблицы.

В следующем туре «Челси» 22 октября примет на своём поле «Аякс», «Бенфика» 21 октября сыграет в гостях с «Ньюкасл Юнайтед».

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная таблица Лиги чемпионов
Материалы по теме
Моуринью вернулся на «Стэмфорд Бридж» и встретился с сотрудницей «Челси». Видео
Истории
Моуринью вернулся на «Стэмфорд Бридж» и встретился с сотрудницей «Челси». Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android