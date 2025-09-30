Мбаппе оформил третий хет-трик в гостевых матчах ЛЧ и сравнялся с легендой «Милана»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе оформил третий хет-трик в гостевых матчах Лиги чемпионов, сообщается в телеграм-канале Opta Sports. В матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов француз оформил хет-трик в ворота «Кайрата». Встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу «сливочных».
Мбаппе сравнялся по числу гостевых хет-триков с экс-форвардом «Милана» и «Ювентуса» Филиппо Индзаги. Игроки лидируют по этому показателю в Лиге чемпионов.
Всего у Мбаппе четыре хет-трика в Лиге чемпионов:
22 октября 2019 года. «Брюгге» — «ПСЖ» — 0:5;
16 февраля 2021 года. «Барселона» — «ПСЖ» — 1:4;
19 февраля 2022 года. «ПСЖ» — «Манчестер Сити» — 3:1;
30 сентября 2025 года. «Кайрат» — «Реал» — 0:5.
Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года. Действующий победитель Лиги чемпионов — «Пари Сен-Жермен».
