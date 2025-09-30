Скидки
Челси — Бенфика. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Валенсия — Овьедо, результат матча 30 сентября 2025, счет 1:2, 7-й тур Ла Лиги 2025/2026

Гол Рондона на 86-й минуте позволил «Овьедо» одержать волевую победу в матче с «Валенсией»
Завершился матч 7-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Валенсия» и «Овьедо». Игра проходила на стадионе «Месталья» в городе Валенсия. В качестве главного арбитра встречи выступил Де Бургос Бенгоэчеа. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу гостей.

Испания — Примера . 7-й тур
30 сентября 2025, вторник. 21:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
1 : 2
Овьедо
Овьедо
1:0 Данжума – 4'     1:1 Илич – 85'     1:2 Рондон – 86'    
Удаления: нет / Илич – 90+3'

На четвёртой минуте встречи нападающий «летучих мышей» Арно Данжума с передачи Луиса Риохи отметился забитым мячом. На 85-й минуте нападающий «Овьедо» Лука Илич восстановил равновесие. Через минуту форвард Хосе Саломон Рондон забил победный мяч гостей.

После семи туров «Валенсия» набрала восемь очков и занимает 12-е место. «Овьедо» заработал шесть очков и располагается на 14-й строчке.

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
