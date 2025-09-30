Гол Рондона на 86-й минуте позволил «Овьедо» одержать волевую победу в матче с «Валенсией»

Завершился матч 7-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Валенсия» и «Овьедо». Игра проходила на стадионе «Месталья» в городе Валенсия. В качестве главного арбитра встречи выступил Де Бургос Бенгоэчеа. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу гостей.

На четвёртой минуте встречи нападающий «летучих мышей» Арно Данжума с передачи Луиса Риохи отметился забитым мячом. На 85-й минуте нападающий «Овьедо» Лука Илич восстановил равновесие. Через минуту форвард Хосе Саломон Рондон забил победный мяч гостей.

После семи туров «Валенсия» набрала восемь очков и занимает 12-е место. «Овьедо» заработал шесть очков и располагается на 14-й строчке.

