Гол Рондона на 86-й минуте позволил «Овьедо» одержать волевую победу в матче с «Валенсией»
Завершился матч 7-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Валенсия» и «Овьедо». Игра проходила на стадионе «Месталья» в городе Валенсия. В качестве главного арбитра встречи выступил Де Бургос Бенгоэчеа. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу гостей.
Испания — Примера . 7-й тур
30 сентября 2025, вторник. 21:00 МСК
Валенсия
Окончен
1 : 2
Овьедо
1:0 Данжума – 4' 1:1 Илич – 85' 1:2 Рондон – 86'
Удаления: нет / Илич – 90+3'
На четвёртой минуте встречи нападающий «летучих мышей» Арно Данжума с передачи Луиса Риохи отметился забитым мячом. На 85-й минуте нападающий «Овьедо» Лука Илич восстановил равновесие. Через минуту форвард Хосе Саломон Рондон забил победный мяч гостей.
После семи туров «Валенсия» набрала восемь очков и занимает 12-е место. «Овьедо» заработал шесть очков и располагается на 14-й строчке.
Комментарии
