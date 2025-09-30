Главный тренер «Кайрата» Уразбахтин прокомментировал поражение от «Реала» в ЛЧ

Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин высказался после матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором его команда встречалась с мадридским «Реалом». Матч закончился со счётом 5:0 в пользу гостей.

«Что здесь комментировать? В разных весовых категориях находимся. Надо принять. Мы получили бесценный опыт с таким соперником. Всегда обидно проигрывать, любой команде тяжело. Нам нужно принять это. Наш уровень — мы старались, пытались, моментами неплохо действовали. Возможно, на один гол наиграли. Но не додавили. Ребят поблагодарили. Хочется поблагодарить болельщиков. Наверное, не зря мы привезли «Реал».

Чем чаще будем привозить такие команды в Казахстан, тем лучше будет для всей страны. Клуб продолжит расти, игроки. Не зря привезли «Реал», — передаёт слова Уразбахтина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.