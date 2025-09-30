Рафаэль Уразбахтин: приоритет для «Кайрата» — чемпионат

Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин после матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором его подопечные проиграли мадридскому «Реалу» со счётом 0:5, высказался о приоритетных матчах для команды.

— Нам нужно двигаться дальше. Завтра выходной, послезавтра восстановление. Мы всё прекрасно понимаем. Впереди три очень важных матча в чемпионате. Задача — отстоять чемпионство.

— Матч с «Пафосом» важный?

— Важнее на данный момент матчи чемпионата. Приоритет — чемпионат. Но время есть. Всё нормально, — передаёт слова Уразбахтина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Кайрат» примет на своём поле кипрский «Пафос» 21 октября.