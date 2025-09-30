Рафаэль Уразбахтин: приоритет для «Кайрата» — чемпионат
Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин после матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором его подопечные проиграли мадридскому «Реалу» со счётом 0:5, высказался о приоритетных матчах для команды.
Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Окончен
0 : 5
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Мбаппе – 25' 0:2 Мбаппе – 52' 0:3 Мбаппе – 74' 0:4 Камавинга – 83' 0:5 Диас – 90+3'
— Нам нужно двигаться дальше. Завтра выходной, послезавтра восстановление. Мы всё прекрасно понимаем. Впереди три очень важных матча в чемпионате. Задача — отстоять чемпионство.
— Матч с «Пафосом» важный?
— Важнее на данный момент матчи чемпионата. Приоритет — чемпионат. Но время есть. Всё нормально, — передаёт слова Уразбахтина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
«Кайрат» примет на своём поле кипрский «Пафос» 21 октября.
