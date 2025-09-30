Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Челси — Бенфика. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рафаэль Уразбахтин: приоритет для «Кайрата» — чемпионат

Рафаэль Уразбахтин: приоритет для «Кайрата» — чемпионат
Комментарии

Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин после матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором его подопечные проиграли мадридскому «Реалу» со счётом 0:5, высказался о приоритетных матчах для команды.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Окончен
0 : 5
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Мбаппе – 25'     0:2 Мбаппе – 52'     0:3 Мбаппе – 74'     0:4 Камавинга – 83'     0:5 Диас – 90+3'    

— Нам нужно двигаться дальше. Завтра выходной, послезавтра восстановление. Мы всё прекрасно понимаем. Впереди три очень важных матча в чемпионате. Задача — отстоять чемпионство.

— Матч с «Пафосом» важный?
— Важнее на данный момент матчи чемпионата. Приоритет — чемпионат. Но время есть. Всё нормально, — передаёт слова Уразбахтина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Кайрат» примет на своём поле кипрский «Пафос» 21 октября.

Материалы по теме
«Кайрат» удивил «Реал» на старте. Но гости не остановились даже после хет-трика Мбаппе!
«Кайрат» удивил «Реал» на старте. Но гости не остановились даже после хет-трика Мбаппе!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android