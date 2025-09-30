Мануэль Нойер вошёл в общий топ-6 по числу матчей в Лиге чемпионов

В эти минуты идёт матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречаются «Пафос» (Кипр) и «Бавария» (Германия). В данной встрече принимает участие голкипер мюнхенцев Мануэль Нойер — это его 152-я игра в этом турнире, по данному показателю он вышел на шестое место за всё время проведения данного турнира с момента его переименования в Лигу чемпионов.

Нойер обогнал экс-игрока «Баварии» и «Реала» Тони Крооса и бывшего хавбека «Барселоны» Хави, у которых по 151 матчу в ЛЧ. Лидером рейтинга является бывший нападающий «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Ювентуса» Криштиану Роналду (183), на втором месте находится Икер Касильяс, выступавший за «Реал» и «Порту» (177), топ-3 замыкает экс-игрок «Барселоны» и «ПСЖ» Лионель Месси (163), столько же игр в ЛЧ и у экс-футболиста «Баварии» Томаса Мюллера. Верхнюю пятёрку рейтинга со 152 матчами замыкает экс-нападающий «Лиона» и «Реала» Карим Бензема.