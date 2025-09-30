Главный тренер «Кайрата»: понравилось, что три от «Реала» пропустили не за пять минут

Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин после матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором его подопечные проиграли мадридскому «Реалу» со счётом 0:5, ответил на вопрос, какие аспекты игры команды ему понравились.

«Понравилось, что мы не за пять минут пропустили три гола (улыбается). Соперник высокого уровня. Один в один очень легко действовали. Мы на таких скоростях не играли. Всегда нужна страховка. Старались играть организованно. Первый тайм неправильно игроки атаки действовали: открывали центр — и Гюлер получал передачи. Попросили закрыть центр, пусть идут передачи во фланг.

Нам нужно было закрыть середину. Контратаки вообще сумасшедшие! Мартынович пытался догнать Мбаппе, а у Сорокина не получилось. Надо принять, что мы в разных весовых категориях», — передаёт слова Уразбахтина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, в 1-м туре общего этапа ЛЧ казахстанская команда на выезде проиграла «Спортингу» (1:4), попустив три гола за четыре минуты.