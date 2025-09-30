Скидки
Главный тренер «Кайрата»: понравилось, что три от «Реала» пропустили не за пять минут

Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин после матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором его подопечные проиграли мадридскому «Реалу» со счётом 0:5, ответил на вопрос, какие аспекты игры команды ему понравились.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Окончен
0 : 5
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Мбаппе – 25'     0:2 Мбаппе – 52'     0:3 Мбаппе – 74'     0:4 Камавинга – 83'     0:5 Диас – 90+3'    

«Понравилось, что мы не за пять минут пропустили три гола (улыбается). Соперник высокого уровня. Один в один очень легко действовали. Мы на таких скоростях не играли. Всегда нужна страховка. Старались играть организованно. Первый тайм неправильно игроки атаки действовали: открывали центр — и Гюлер получал передачи. Попросили закрыть центр, пусть идут передачи во фланг.

Нам нужно было закрыть середину. Контратаки вообще сумасшедшие! Мартынович пытался догнать Мбаппе, а у Сорокина не получилось. Надо принять, что мы в разных весовых категориях», — передаёт слова Уразбахтина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, в 1-м туре общего этапа ЛЧ казахстанская команда на выезде проиграла «Спортингу» (1:4), попустив три гола за четыре минуты.

