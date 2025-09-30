Скидки
Главная Футбол Новости

Уразбахтин: тяжело играть в таком темпе, как с «Реалом», в чемпионате нет таких скоростей

Уразбахтин: тяжело играть в таком темпе, как с «Реалом», в чемпионате нет таких скоростей
Комментарии

Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин отметил, что его команде было тяжело играть в заданном темпе с «Реалом» в матче Лиги чемпионов (0:5).

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Окончен
0 : 5
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Мбаппе – 25'     0:2 Мбаппе – 52'     0:3 Мбаппе – 74'     0:4 Камавинга – 83'     0:5 Диас – 90+3'    

«Ребят настраивали, что нужно начинать активно. Могли на первой минуте забить. Тяжело в таком темпе с таким соперником играть. У нас нет таких скоростей в чемпионате. Мы пытались насколько хватало сил. Активно оказывали давление.

Когда подустали, нужно было откатиться во вторую зону. Предполагали, что «Реал» выдержит первые натиски наши, а потом что заберут мяч. Хотелось что-то вытаскивать со стандартов. Не получилось», — передаёт слова Уразбахтина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

