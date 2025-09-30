Уразбахтин: тяжело играть в таком темпе, как с «Реалом», в чемпионате нет таких скоростей

Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин отметил, что его команде было тяжело играть в заданном темпе с «Реалом» в матче Лиги чемпионов (0:5).

«Ребят настраивали, что нужно начинать активно. Могли на первой минуте забить. Тяжело в таком темпе с таким соперником играть. У нас нет таких скоростей в чемпионате. Мы пытались насколько хватало сил. Активно оказывали давление.

Когда подустали, нужно было откатиться во вторую зону. Предполагали, что «Реал» выдержит первые натиски наши, а потом что заберут мяч. Хотелось что-то вытаскивать со стандартов. Не получилось», — передаёт слова Уразбахтина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Атмосфера у стадиона перед матчем «Кайрат» – «Реал»: