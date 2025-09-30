Главный тренер «Кайрата» прокомментировал два крупных поражения в Лиге чемпионов

Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин после матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором его подопечные проиграли мадридскому «Реалу» со счётом 0:5, высказался о неудачном старте своей команды в европейском турнире.

«Ребята и мы всё прекрасно понимаем. Знаете — слон и Моська. Давайте смотреть правде в глаза: состав «Реал» стоит ярдов 400, а наш — € 12 млн. Задача любого клуба в Казахстане — как можно чаще попадать, чтобы привозить такие команды. В прошлом сезоне «Астана» привозила «Челси».

Может быть, тогда появится внимание. Будут строить стадионы, чтобы нам было не стыдно привозить соперников. Только через такие игры и через соперничество сможем прогрессировать. Да, будут поражения, но благодаря им мы становимся сильнее. В какой-то момент начнём обыгрывать соперников», — передаёт слова Уразбахтина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, в 1-м туре общего этапа ЛЧ казахстанская команда на выезде проиграла «Спортингу» (1:4).