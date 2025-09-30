Главный тренер «Кайрата» рассказал об установке на второй тайм с «Реалом»
Поделиться
Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин рассказал об установке на второй тайм матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (0:5). Во второй половине игры «Кайрат» пропустил четыре мяча.
Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Окончен
0 : 5
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Мбаппе – 25' 0:2 Мбаппе – 52' 0:3 Мбаппе – 74' 0:4 Камавинга – 83' 0:5 Диас – 90+3'
«Сломя голову не бежали. Подсказали ребятам, что не надо бить мяч вперёд, а нужно выходить через контроль мяча. Действовать больше через фланги. Если посмотрите второй тайм, то много было атак, когда Тапалов подключался. Основное, что просил, чтобы не били вперёд.
Хёйсен всё у них снял. Он играет в одно-два касания», — передаёт слова Уразбахтина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Материалы по теме
Атмосфера у стадиона перед матчем «Кайрат» – «Реал»:
Комментарии
- 1 октября 2025
-
00:15
-
00:01
-
00:00
- 30 сентября 2025
-
23:59
-
23:56
-
23:55
-
23:52
-
23:52
-
23:51
-
23:51
-
23:29
-
23:28
-
23:23
-
23:16
-
23:07
-
23:04
-
23:00
-
22:59
-
22:57
-
22:53
-
22:52
-
22:47
-
22:42
-
22:39
-
22:38
-
22:35
-
22:28
-
22:24
-
22:21
-
22:18
-
22:18
-
22:16
-
22:15
-
22:11
-
22:10