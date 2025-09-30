Главный тренер «Кайрата» рассказал об установке на второй тайм с «Реалом»

Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин рассказал об установке на второй тайм матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (0:5). Во второй половине игры «Кайрат» пропустил четыре мяча.

«Сломя голову не бежали. Подсказали ребятам, что не надо бить мяч вперёд, а нужно выходить через контроль мяча. Действовать больше через фланги. Если посмотрите второй тайм, то много было атак, когда Тапалов подключался. Основное, что просил, чтобы не били вперёд.

Хёйсен всё у них снял. Он играет в одно-два касания», — передаёт слова Уразбахтина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

