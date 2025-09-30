Уразбахтин: Мбаппе — лучший игрок в мире, это футболист другого уровня

Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин после матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором его подопечные проиграли мадридскому «Реалу» со счётом 0:5, высказался об игре нападающего «сливочных» Килиана Мбаппе. Француз оформил хет-трик в ворота казахстанской команды.

«Думаю, что Мбаппе — лучший игрок в мире. Раньше вживую его не видел. Это футболист другого уровня. Наверное, поэтому он столько стоит. Помимо Мбаппе, есть Винисиус, Родриго, Беллингем. Такие игры и нужны нашим футболистам. Сопротивляться с такими футболистами — бесценный опыт.

Наша молодёжь U19 тоже играет. Шесть встреч сыграют с классными соперниками. От этого выигрываем мы, наш клуб, весь Казахстан», — передаёт слова Уразбахтина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.