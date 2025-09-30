Видео: Алонсо в Казахстане подарили игрушечную рыбу, говорящую слова Мбаппе
Поделиться
Главному тренеру мадридского «Реала» Хаби Алонсо подарили игрушечную рыбу на пресс-конференции после матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Кайратом» (0:5). При нажатии на игрушку воспроизводились слова нападающего «сливочных» Килиана Мбаппе на испанском языке: «Один, два, три, вперёд, «Мадрид!»
При этом пресс-атташе «Королевского клуба» поспешил убрать предмет со стола.
Хаби Алонсо подарили говорящую рыбу в Казахстане:
Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Окончен
0 : 5
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Мбаппе – 25' 0:2 Мбаппе – 52' 0:3 Мбаппе – 74' 0:4 Камавинга – 83' 0:5 Диас – 90+3'
В 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов подопечные Хаби Алонсо встретятся с «Ювентусом». Игра с итальянским грандом состоится 22 октября. В 4-м туре соревнования «Королевский клуб» проведёт матч с «Ливерпулем». Он пройдёт 4 ноября.
Атмосфера у стадиона перед матчем «Кайрат» – «Реал»:
Комментарии
- 1 октября 2025
-
00:15
-
00:01
-
00:00
- 30 сентября 2025
-
23:59
-
23:56
-
23:55
-
23:52
-
23:52
-
23:51
-
23:51
-
23:29
-
23:28
-
23:23
-
23:16
-
23:07
-
23:04
-
23:00
-
22:59
-
22:57
-
22:53
-
22:52
-
22:47
-
22:42
-
22:39
-
22:38
-
22:35
-
22:28
-
22:24
-
22:21
-
22:18
-
22:18
-
22:16
-
22:15
-
22:11
-
22:10