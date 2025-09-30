Видео: Алонсо в Казахстане подарили игрушечную рыбу, говорящую слова Мбаппе

Главному тренеру мадридского «Реала» Хаби Алонсо подарили игрушечную рыбу на пресс-конференции после матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Кайратом» (0:5). При нажатии на игрушку воспроизводились слова нападающего «сливочных» Килиана Мбаппе на испанском языке: «Один, два, три, вперёд, «Мадрид!»

При этом пресс-атташе «Королевского клуба» поспешил убрать предмет со стола.

Хаби Алонсо подарили говорящую рыбу в Казахстане:

В 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов подопечные Хаби Алонсо встретятся с «Ювентусом». Игра с итальянским грандом состоится 22 октября. В 4-м туре соревнования «Королевский клуб» проведёт матч с «Ливерпулем». Он пройдёт 4 ноября.

