«Интер» благодаря дублю Мартинеса разгромил пражскую «Славию» во 2-м туре Лиги чемпионов

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Завершился матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались миланский «Интер» и пражская «Славия». Команды играли на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Крисом Кавана (Англия). Матч закончился со счётом 3:0 в пользу хозяев поля.

Первый гол в матче забил Лаутаро Мартинес. Аргентинский нападающий чёрно-синих отличился на 30-й минуте. На 34-й минуте защитник хозяев поля Дензел Думфрис увеличил преимущество своей команды. Во втором тайме Лаутаро Мартинес сделал дубль на 65-й минуте.

В первом туре ЛЧ итальянцы победили «Аякс» со счётом 2:0, а «Славия» сыграла вничью с норвежским «Будё-Глимт» (2:2).

Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «ПСЖ». В финале предыдущего розыгрыша команда разгромила итальянский «Интер» со счётом 5:0. Голами отметились Ашраф Хакими, Дезире Дуэ (дважды), Хвича Кварацхелия и Сенни Маюлу.