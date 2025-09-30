Скидки
Челси — Бенфика. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Интер — Славия П, результат матча 30 сентября 2025, счет 2:0, 2-й тур Лиги чемпионов 2025/2026

«Интер» благодаря дублю Мартинеса разгромил пражскую «Славию» во 2-м туре Лиги чемпионов
Аудио-версия:
Завершился матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались миланский «Интер» и пражская «Славия». Команды играли на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Крисом Кавана (Англия). Матч закончился со счётом 3:0 в пользу хозяев поля.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
3 : 0
Славия П
Прага, Чехия
1:0 Мартинес – 30'     2:0 Думфрис – 34'     3:0 Мартинес – 65'    

Первый гол в матче забил Лаутаро Мартинес. Аргентинский нападающий чёрно-синих отличился на 30-й минуте. На 34-й минуте защитник хозяев поля Дензел Думфрис увеличил преимущество своей команды. Во втором тайме Лаутаро Мартинес сделал дубль на 65-й минуте.

В первом туре ЛЧ итальянцы победили «Аякс» со счётом 2:0, а «Славия» сыграла вничью с норвежским «Будё-Глимт» (2:2).

Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «ПСЖ». В финале предыдущего розыгрыша команда разгромила итальянский «Интер» со счётом 5:0. Голами отметились Ашраф Хакими, Дезире Дуэ (дважды), Хвича Кварацхелия и Сенни Маюлу.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Новости. Футбол
