«Счастлив, но не на 100%. Мы должны выигрывать титулы». Салиба — о продлении с «Арсеналом»

Французский защитник лондонского «Арсенала» Вильям Салиба заявил, что хочет выиграть титул в составе команды. Ранее футболист продлил контракт с «канонирами» до 2030 года.

«Чувствую себя как дома. У нас хорошая команда, хорошие состав и персонал. Тренер идеально мне подходит, так что это лучшее место. Радуюсь каждому дню, когда у меня есть возможность надевать эту футболку. Стараюсь отдавать всё, а теперь отдам ещё больше этому клубу и болельщикам.

До подписания контракта не думал, что буду играть в настолько большом количестве матчей, так что это хорошо, хочу играть ещё больше.

Не ожидал, что всё будет настолько хорошо. Играл хорошо, мы почти выиграли чемпионат в первом сезоне, почти выиграли его и в следующем. Сейчас счастлив, но не на 100%, потому что нам нужно сделать больше. Мы должны выигрывать титулы, ведь это то, чего мы хотим, чего хочет клуб.

Наш тренер — один из лучших специалистов в мире. Он и его тренерский штаб очень помогли мне, поэтому рад, что они мои тренеры. Мне сейчас 24, думаю, что ещё не достиг своего пика. Мне есть над чем работать, что дать этой команде. Знаю, что тренер и тренерский штаб помогут мне стать лучшим или одним из лучших защитников в мире и выигрывать трофеи», — приводит слова Салиба сайт «Арсенала».

За «Арсенал» французский защитник выступает с 2019 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего футболиста в € 80 млн. В текущем сезоне английской Премьер-лиги Вильям Салиба провёл четыре матча. Также на его счету одна игра и одна голевая передача в Кубке английской лиги.

После шести туров АПЛ нынешнего сезона «Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ.