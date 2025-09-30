Скидки
Челси — Бенфика. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Этот мяч на 80% принадлежит Тибо». Мбаппе — о голевом пасе Куртуа в матче с «Кайратом»

Аудио-версия:
Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе высказался о результативной передаче вратаря «сливочных» Тибо Куртуа в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Кайратом» (0:5). Бельгийский голкипер ассистировал французу на второй гол, который был забит на 52-й минуте.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Окончен
0 : 5
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Мбаппе – 25'     0:2 Мбаппе – 52'     0:3 Мбаппе – 74'     0:4 Камавинга – 83'     0:5 Диас – 90+3'    

«Не знаю, забил ли бы я сам, но это произошло благодаря великолепному пасу. Этот гол на 80% принадлежит Куртуа, а на 20% — мне», — приводит слова Мбаппе Madrid Universal на своей странице в социальной сети X.

В 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов подопечные Хаби Алонсо встретятся с «Ювентусом». Игра с итальянским грандом состоится 22 октября. В 4-м туре соревнования «Королевский клуб» проведёт матч с «Ливерпулем». Он пройдёт 4 ноября.

