«Этот мяч на 80% принадлежит Тибо». Мбаппе — о голевом пасе Куртуа в матче с «Кайратом»

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе высказался о результативной передаче вратаря «сливочных» Тибо Куртуа в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Кайратом» (0:5). Бельгийский голкипер ассистировал французу на второй гол, который был забит на 52-й минуте.
«Не знаю, забил ли бы я сам, но это произошло благодаря великолепному пасу. Этот гол на 80% принадлежит Куртуа, а на 20% — мне», — приводит слова Мбаппе Madrid Universal на своей странице в социальной сети X.
В 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов подопечные Хаби Алонсо встретятся с «Ювентусом». Игра с итальянским грандом состоится 22 октября. В 4-м туре соревнования «Королевский клуб» проведёт матч с «Ливерпулем». Он пройдёт 4 ноября.
Хаби Алонсо подарили говорящую рыбу в Казахстане:
