Карпин — о матче с «Краснодаром»: хотелось выиграть, но 0:0 — нормальный результат

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин прокомментировал поражение своей команды в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Краснодаром» — 0:0 (2:4 пен.).

— Можно ли сказать, что «Динамо» упустило победу?

— Первый тайм был очень хороший, второй тоже был в принципе нормальный. И у нас моменты были, и у «Краснодара». Что пошло не так? Ничего, соперник тоже играет.

Это не поражение, ничейный результат. Одно очко есть. Пенальти — больше для болельщиков.

— То есть можно сказать, что результат удовлетворительный?

— Ну да. Хотелось бы, конечно, выиграть, но 0:0 — нормальный результат. Опять же, составы и у нас, и у «Краснодара» были не самые основные. Нормально, — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».