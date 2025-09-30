Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Челси — Бенфика. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карпин — о матче с «Краснодаром»: хотелось выиграть, но 0:0 — нормальный результат

Карпин — о матче с «Краснодаром»: хотелось выиграть, но 0:0 — нормальный результат
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин прокомментировал поражение своей команды в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Краснодаром» — 0:0 (2:4 пен.).

Fonbet Кубок России . Группа B. 5-й тур
30 сентября 2025, вторник. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 0
4 : 2
Динамо М
Москва

— Можно ли сказать, что «Динамо» упустило победу?
— Первый тайм был очень хороший, второй тоже был в принципе нормальный. И у нас моменты были, и у «Краснодара». Что пошло не так? Ничего, соперник тоже играет.

Это не поражение, ничейный результат. Одно очко есть. Пенальти — больше для болельщиков.

— То есть можно сказать, что результат удовлетворительный?
— Ну да. Хотелось бы, конечно, выиграть, но 0:0 — нормальный результат. Опять же, составы и у нас, и у «Краснодара» были не самые основные. Нормально, — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме
«Краснодар» переиграл московское «Динамо» по пенальти в матче Кубка России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android