Челси — Бенфика. Прямая трансляция
Лига чемпионов — 2025/2026 по футболу: результаты на 30 сентября, календарь, таблица
Аудио-версия:
Комментарии

30 сентября состоялись девять матчей 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Лиги чемпионов 30 сентября:

«Кайрат» — «Реал» Мадрид — 0:5;
«Аталанта» — «Брюгге» — 2:1;
«Атлетико» Мадрид — «Айнтрахт» Франкфурт — 5:1;
«Будё-Глимт» — «Тоттенхэм» — 2:2;
«Челси» — «Бенфика» — 1:0;
«Галатасарай» — «Ливерпуль» — 1:0;
«Интер» — «Славия» Прага — 3:0;
«Марсель» — «Аякс» — 4:0;
«Пафос» — «Бавария» — 1:5.

Действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА — французский «Пари Сен-Жермен». Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
