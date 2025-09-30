Скидки
Главная Футбол Новости

Атлетико Мадрид — Айнтрахт Франкфурт, результат матча 30 сентября 2025, счёт 5:1, 2-й тур общего этапа Лиги чемпионов 2025/2026

200-й гол Гризманна помог «Атлетико» разгромить «Айнтрахт» в матче Лиги чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Мадридский «Атлетико» обыграл франкфуртский «Айнтрахт» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча на стадионе «Сивитас Метрополитано» завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
5 : 1
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
1:0 Распадори – 4'     2:0 Ле Норман – 33'     3:0 Гризманн – 45+1'     3:1 Буркардт – 57'     4:1 Симеоне – 70'     5:1 Альварес – 82'    

В составе «Атлетико» 200-й гол за клуб забил Антуан Гризманн (45+1-я минута). Также отличились Джакомо Распадори (4), Робен Ле Норман (33), Джулиано Симеоне (70) и Хулиан Альварес (82, с пенальти). У «Айнтрахта» мяч в активе Жонатана Буркардта (57).

Коллектив Диего Симеоне одержал первую победу в сезоне Лиги чемпионов, «Айнтрахт» под руководством Дино Топпмёллера потерпел первое поражение. В активе обеих команд по три очка.

В следующем туре Лиги чемпионов 21 октября «Атлетико» сыграет в гостях с лондонским «Арсеналом», «Айнтрахт» днём позднее примет «Ливерпуль».

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч турнира состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Комментарии
