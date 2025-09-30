200-й гол Гризманна помог «Атлетико» разгромить «Айнтрахт» в матче Лиги чемпионов

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Мадридский «Атлетико» обыграл франкфуртский «Айнтрахт» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча на стадионе «Сивитас Метрополитано» завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев.

В составе «Атлетико» 200-й гол за клуб забил Антуан Гризманн (45+1-я минута). Также отличились Джакомо Распадори (4), Робен Ле Норман (33), Джулиано Симеоне (70) и Хулиан Альварес (82, с пенальти). У «Айнтрахта» мяч в активе Жонатана Буркардта (57).

Коллектив Диего Симеоне одержал первую победу в сезоне Лиги чемпионов, «Айнтрахт» под руководством Дино Топпмёллера потерпел первое поражение. В активе обеих команд по три очка.

В следующем туре Лиги чемпионов 21 октября «Атлетико» сыграет в гостях с лондонским «Арсеналом», «Айнтрахт» днём позднее примет «Ливерпуль».

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч турнира состоится 30 мая 2026 года.