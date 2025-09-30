Скидки
Челси — Бенфика. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Будё-Глимт — Тоттенхэм, результат матча 30 сентября 2025, счет 2:2, 2-й тур общего этапа Лиги чемпионов 2025/2026

«Будё-Глимт» с Хайкиным упустил победу в концовке матча Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом»
Аудио-версия:
Завершился матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречались «Будё-Глимт» (Норвегия) и «Тоттенхэм» (Англия). Игра проходила на стадионе «Аспмюра» в Будё. В качестве главного арбитра встречи выступил Иван Кружляк. Матч закончился со счётом 2:2.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 22:00 МСК
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Окончен
2 : 2
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
1:0 Хёуге – 53'     2:0 Хёуге – 66'     2:1 ван де Вен – 68'     2:2 Гундерсен – 89'    

На 53-й минуте счёт в игре открыл нападающий хозяев Йенс Петтер Хёуге. На 66-й минуте Петтер Хёуге укрепил преимущество «Будё-Глимт». Через две минуты защитник Микки ван де Вен сократил отставание лондонской команды. На 89-й минуте защитник норвежского клуба Йостейн Гундерсен забил автогол.

Российский вратарь «Будё-Глимт» Никита Хайкин провёл на поле всё время встречи.

В следующем туре норвежская команда встретится с «Галатасараем». Матч состоится 22 октября. Лондонский клуб сыграет с «Монако» (22 октября).

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Никита Хайкин предотвратил 1,7 гола в своём дебютном матче Лиги чемпионов — Opta

Российские футболисты за рубежом:

