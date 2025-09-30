Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Будё-Глимт» с Хайкиным упустил победу в концовке матча Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом»

Завершился матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречались «Будё-Глимт» (Норвегия) и «Тоттенхэм» (Англия). Игра проходила на стадионе «Аспмюра» в Будё. В качестве главного арбитра встречи выступил Иван Кружляк. Матч закончился со счётом 2:2.

На 53-й минуте счёт в игре открыл нападающий хозяев Йенс Петтер Хёуге. На 66-й минуте Петтер Хёуге укрепил преимущество «Будё-Глимт». Через две минуты защитник Микки ван де Вен сократил отставание лондонской команды. На 89-й минуте защитник норвежского клуба Йостейн Гундерсен забил автогол.

Российский вратарь «Будё-Глимт» Никита Хайкин провёл на поле всё время встречи.

В следующем туре норвежская команда встретится с «Галатасараем». Матч состоится 22 октября. Лондонский клуб сыграет с «Монако» (22 октября).

