Марсель — Аякс, результат матча 30 сентября 2025, счёт 4:0, 2-й тур общего этапа Лиги чемпионов 2025/2026

Гол и две передачи Обамеянга помогли «Марселю» разгромить «Аякс» в матче Лиги чемпионов
Комментарии

«Марсель» разгромил амстердамский «Аякс» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча на стадионе «Оранж Велодром» завершилась со счётом 4:0.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 22:00 МСК
Марсель
Марсель, Франция
Окончен
4 : 0
Аякс
Амстердам, Нидерланды
1:0 Пайшао – 6'     2:0 Пайшао – 12'     3:0 Гринвуд – 26'     4:0 Обамеянг – 52'    

Дубль оформил Игор Пайшао (6-я и 12-я минуты), по мячу забили Мэйсон Гринвуд (26) и Пьер-Эмерик Обамеянг (52), который также записал в актив две голевые передачи.

Команда Роберто де Дзерби одержала первую победу в сезоне Лиги чемпионов, «Аякс» под руководством Джона Хейтинги потерпел второе поражение.

В следующем туре 22 октября «Марсель» сыграет в гостях с лиссабонским «Спортингом», «Аякс» в этот же день встретится на выезде с лондонским «Челси».

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
