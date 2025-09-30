Гол и две передачи Обамеянга помогли «Марселю» разгромить «Аякс» в матче Лиги чемпионов

«Марсель» разгромил амстердамский «Аякс» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча на стадионе «Оранж Велодром» завершилась со счётом 4:0.

Дубль оформил Игор Пайшао (6-я и 12-я минуты), по мячу забили Мэйсон Гринвуд (26) и Пьер-Эмерик Обамеянг (52), который также записал в актив две голевые передачи.

Команда Роберто де Дзерби одержала первую победу в сезоне Лиги чемпионов, «Аякс» под руководством Джона Хейтинги потерпел второе поражение.

В следующем туре 22 октября «Марсель» сыграет в гостях с лиссабонским «Спортингом», «Аякс» в этот же день встретится на выезде с лондонским «Челси».

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште 30 мая 2026 года.