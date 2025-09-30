Тренер «Краснодара» Мусаев оценил победу в матче Кубка России с московским «Динамо»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал комментарий касательно победы своей команды в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Динамо» (0:0, 4:2 пен.).

— Игра очень интересная, несмотря на счёт. Было много моментов, высокая динамика и хорошая интенсивность. Украшением стала серия пенальти. Рад, что смогли победить, тем более «Динамо» — наш прямой конкурент в борьбе за первое место. Постараемся сделать всё, чтобы сохранить лидерство.

— Почему у «Краснодара» было два разных тайма?

— Много изменений в составе. Мы вышли практически без тренировок после тяжёлого матча с «Ростовом». В таких случаях не хватает сыгранности — это нормально. А вот второй тайм уже был хорошего качества, — приводит слова Мусаева «Матч ТВ».