Челси — Бенфика. Прямая трансляция
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Тренер «Краснодара» Мусаев оценил победу в матче Кубка России с московским «Динамо»

Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал комментарий касательно победы своей команды в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Динамо» (0:0, 4:2 пен.).

Fonbet Кубок России . Группа B. 5-й тур
30 сентября 2025, вторник. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 0
4 : 2
Динамо М
Москва

— Игра очень интересная, несмотря на счёт. Было много моментов, высокая динамика и хорошая интенсивность. Украшением стала серия пенальти. Рад, что смогли победить, тем более «Динамо» — наш прямой конкурент в борьбе за первое место. Постараемся сделать всё, чтобы сохранить лидерство.

— Почему у «Краснодара» было два разных тайма?
— Много изменений в составе. Мы вышли практически без тренировок после тяжёлого матча с «Ростовом». В таких случаях не хватает сыгранности — это нормально. А вот второй тайм уже был хорошего качества, — приводит слова Мусаева «Матч ТВ».

«Краснодар» переиграл московское «Динамо» по пенальти в матче Кубка России
Комментарии
