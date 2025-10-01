Скидки
Дивеев ответил, может ли он перейти из ЦСКА в другой российский клуб

Центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев ответил, может ли произойти так, что он перейдёт в другой клуб из России.

«Может возникнуть ситуация, при которой я стану не нужен ЦСКА и окажусь, допустим, в «Пари НН». Всё может быть, это футбольная жизнь. Сейчас у меня контракт с ЦСКА, отдаю все силы команде», — приводит слова Дивеева Sport24.

Российский защитник выступает в составе красно-синих с 2019 года. За этот период Дивеев принял участие в 194 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 20 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с ЦСКА рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

