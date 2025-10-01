Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кейн забил 102 гола в 105 матчах за «Баварию»

Кейн забил 102 гола в 105 матчах за «Баварию»
Комментарии

Форвард «Баварии» Гарри Кейн достиг отметки в 102 забитых мяча в 105 играх за мюнхенский клуб после того, как оформил дубль во встрече 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Пафосом». Немецкий гранд разгромил кипрскую команду со счётом 5:1. Английский нападающий поразил ворота соперника на 15-й и 34-й минутах.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 22:00 МСК
Пафос
Пафос, Кипр
Окончен
1 : 5
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Кейн – 15'     0:2 Геррейру – 20'     0:3 Джексон – 31'     0:4 Кейн – 34'     1:4 Оршич – 45'     1:5 Олисе – 68'    

Футболист «красных» забил четыре гола в двух играх Лиги чемпионов нынешнего сезона.

Кейн перешёл в «Баварию» из «Тоттенхэма» летом 2023 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

Материалы по теме
Кейн продлил потрясающую серию! Но самый красивый гол забили в ворота «Баварии»
Кейн продлил потрясающую серию! Но самый красивый гол забили в ворота «Баварии»

Лучший бомбардир в мировом футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android