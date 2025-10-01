Кейн забил 102 гола в 105 матчах за «Баварию»

Форвард «Баварии» Гарри Кейн достиг отметки в 102 забитых мяча в 105 играх за мюнхенский клуб после того, как оформил дубль во встрече 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Пафосом». Немецкий гранд разгромил кипрскую команду со счётом 5:1. Английский нападающий поразил ворота соперника на 15-й и 34-й минутах.

Футболист «красных» забил четыре гола в двух играх Лиги чемпионов нынешнего сезона.

Кейн перешёл в «Баварию» из «Тоттенхэма» летом 2023 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

Лучший бомбардир в мировом футболе: