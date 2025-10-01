Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Навсегда один из нас». «Барселона» — о тёплых словах тренера «ПСЖ» Энрике о «блаугране»

«Навсегда один из нас». «Барселона» — о тёплых словах тренера «ПСЖ» Энрике о «блаугране»
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба «Барселоны» на своей странице в социальной сети X опубликовала слова бывшего главного тренера сине-гранатовых Луиса Энрике, возглавляющего «ПСЖ». Специалист сказал, что Барселона — его дом, он продолжает следить за «блауграной». Сегодня, 1 октября, нынешний и бывший клубы Энрике встретятся в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Один из нас. Навсегда», — написала пресс-служба «Барселоны».

55-летний специалист занимал должность главного тренера каталонской команды с 2014 по 2017 год. За этот период сине-гранатовые выиграли Лигу чемпионов и дважды – чемпионат Испании. Летом 2023 года Луис Энрике возглавил «ПСЖ». В минувшем сезоне под руководством испанца парижский клуб стал обладателем трофея Лиги чемпионов.

Материалы по теме
«Для меня Педри — Гарри Поттер». Тренер «ПСЖ» Энрике — о хавбеке «Барселоны»

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android