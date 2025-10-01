«Навсегда один из нас». «Барселона» — о тёплых словах тренера «ПСЖ» Энрике о «блаугране»

Пресс-служба «Барселоны» на своей странице в социальной сети X опубликовала слова бывшего главного тренера сине-гранатовых Луиса Энрике, возглавляющего «ПСЖ». Специалист сказал, что Барселона — его дом, он продолжает следить за «блауграной». Сегодня, 1 октября, нынешний и бывший клубы Энрике встретятся в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Один из нас. Навсегда», — написала пресс-служба «Барселоны».

55-летний специалист занимал должность главного тренера каталонской команды с 2014 по 2017 год. За этот период сине-гранатовые выиграли Лигу чемпионов и дважды – чемпионат Испании. Летом 2023 года Луис Энрике возглавил «ПСЖ». В минувшем сезоне под руководством испанца парижский клуб стал обладателем трофея Лиги чемпионов.

