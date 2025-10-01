Тренер «Ахмата» Черчесов: «Оренбург» бился на поле, а мы не реализовали свои моменты

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о поражении своей команды в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Оренбургом» (0:1).

— Поздравляю «Оренбург» с победой. Они бились, полностью отдавались на поле, а мы не реализовали свои моменты. Такие игры должны переламывать. Но, к сожалению, сегодня сложилось так. Все мысли теперь о встрече чемпионата с «Краснодаром».

— Есть ощущение, что мяч у Конате просто не идет в ворота…

— Не вижу проблемы, такое бывает у любого футболиста. Мохамед тренируется, становится лучше. Он сейчас в ситуации, которую нужно просто пережить.

— Почему Абакар Гаджиев не получает игрового времени?

— Потому, что играют другие. Он тренируется, находится в форме, но сегодня для него не нашлось времени.

— Что можете сказать об игре дебютанта Амади Гадио?

— Он вышел на 83-й минуте. Амади постепенно адаптируется, работает, меньше стал стесняться. Он получил сегодня свои минуты, которые провёл ситуативно. Надеемся, что совсем скоро он станет боевой игровой единицей, — приводит слова Черчесова официальный сайт «Ахмата».